Colpisce un carabiniere per cercare la fuga, pusher di cocaina in manette

Durante un pattugliamento del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia si sono imbattuti in un gruppetto sospetto di stranieri all'interno del parco Botanico di via Solimei. Quando gli uomini dell'Arma si sono avvicinati, due uomini si sono dati alla fuga.

Uno di questi è stato inseguito e nel tentativo di guadagnare l'impunità ha reagito violentemente, colpendo uno dei militari. Nonostante questo lo straniero, un 33enne, stato contenuto. Il motivo di tanta animosità stava nelle dosi di cocaina, pochi grammi in tutto, che i carabinieri hanno trovato perquisendo lo zaino dell'uomo.

Il 33enne è stato quindi tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo una notte in cella è stato condotto in tribunale per l'udienza direttissima, a seguito della quale l'arresto è stato convalidato.