Spaccio di cocaina, 35enne in manette a Castelfranco

Nella nottata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, durante l’attività di vigilanza all’interno di un parco pubblico di quel centro, hanno notato un uomo sospetto che alla vista dei militari si è dato precipitosamente alla fuga. La persona, durante la corsa, ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo dietro una siepe, ma il gesto è stato notato dai militari, che lo hanno raggiunto e fermato.

’involucro recuperato è risultato contenere 7 dosi di cocaina. La sostanza è stata posta in sequestro e la persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arrestato questa mattina sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, per l’udienza con rito direttissimo.

L’attività antidroga dell’Arma di Castelfranco Emilia rientra nella più ampia pianificazione dei servizi predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena per garantire la legalità nei luoghi pubblici più frequenti nelle serate dei fine settimana estivi.