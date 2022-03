Un etto di hashish nascosto nella cappa della cucina, pusher in manette

Nel tardo pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari della pattuglia in servizio di controllo in paese e fermato per un controllo.

Il 39enne è stato perquisito e i militari gli hanno trovato addosso qualche frammento di hashish: è quindi scattata come da protocollo la perquisizione domiciliare, che ha consentito di recuperare e sequestrare un panetto di hashish, del peso di 100 grammi, nascosto all’interno della cappa della cucina.

L’uomo è stato arrestato e condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo dove è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di permanenza domiciliare notturna e obbligo di firma.