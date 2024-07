Fugge in auto all'alt dei Carabinieri, in auto aveva 41 dosi di cocaina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri pomeriggio a Formigine durante un servizio perlustrativo i militari della Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti sono iniziati alle ore 18:30 circa, quando l’uomo, alla guida di un'autovettura di proprietà di una società di autonoleggi, ha ignorato l'“alt” imposto dai Carabinieri lungo via Prampolini, tentando la fuga.

Bloccato dopo un breve inseguimento, l'uomo ha cercato di disfarsi di un contenitore in plastica, lanciandolo dal finestrino: prontamente recuperato dai Carabinieri, all'interno erano nascosti 26 grammi di cocaina, suddivisi in 41 dosi, e la somma di 180 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e l'arrestato nella mattinata odierna è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.