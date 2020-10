In casa hashish e marijuana, in manette due giovani a Formigine e Vignola

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno arrestato un giovane dl posto, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 26enne formiginese era finito sotto la lente di ingrandimento dei militari, che poi hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare

Nell'appartamento del ragazzo sono stati trovati 8,5 grammi di hashish e 45 di marjuana, nonchè 255 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato prcessato stamattina per direttissima.

Stessa sorte, sempre ieri, per un 29enne marocchino residente a Vignola. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 133 grammi di marijuana e di 850 euro in contanti. Anche lo straniero ha trascorso la notte in cella in attesa del pronuncimento del giudice.