Mezzo chilo di cocaina in auto, fermato e arrestato un trafficante 36enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I militari dell’Arma di Modena, impegnati nella giornata di ieri in un controllo serale della circolazione stradale in strada Barchetta, hanno fermato il conducente di un veicolo per la verifica della regolarità dei documenti di guida. Durante le verifiche l’uomo si è dimostrato molto nervoso, in modo del tutto ingiustificato. Per questo motivo i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.

Il motivo dell'ansia del 36enne, di orifgine albanese, è stato presto svelato. A bordo dell'auto si trovavano diversi involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, oltre a somma contante di denaro pari ad euro 420 composta da svariate banconote di diverso taglio.

L'uomo è così stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre droga e denaro sono stati sequestrati. Lo straniero si trova presso il carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.