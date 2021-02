Ancora servizi antidroga, 29enne in manette in piazza Tien An men

Proseguono le attività dell'Arma di Modena mirate a contrastare lo spaccio di stupefacenti in città. Dopo l'arresto di due giorni fa al parco Novi Sad, i militari hanno approntanto un altro pattugliamento non molto distante, in piazzale Tien An Men, dove sospettavano di poter intercettare traffici illeciti. Così è stato nel pomeriggio di ieri, quando gli uomini dell'Arma hanno intercettato un giovane straniero, bloccato subito dopo aver ceduto 5 grtammi di hashish ad un 65enne campano.

Il pusher, un 29enne tunisino, senza fissa dimora e noto alle forze di polizia, è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.