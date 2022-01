Ancora droga la parco Pertini, 47enne in manette per spaccio

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato con atteggiamento sospetto all’interno del Parco Pertini, alle spalle del Teattro Storchi, nel corso di alcuni controlli antidroga effettuati dai militari nelle aree verdi della città.

Nel corso del controllo e successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso di 19 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 29 grammi.

La persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotta questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il procedimento con rito direttissimo.