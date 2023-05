Si disfa della cocaina e scappa, spacciatore arrestato in via Sgarzeria

L'ennesimo pusher è finito in manette nel corso di un controllo in centro storico. Ieri, infatti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane spacciatore, che ha cercato di eludere il controllo della Volante, senza tuttavia farla franca.

Il 25enne tunisino, regolare in Italia, è stato notato in via Sgarzeria mentre cedeva una dose. Per evitare il controllo si è dato alla fuga, lasciando cadere un involucro con altre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 40 grammi.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato, non senza fatica. Il nordafricano è stato tratto in arresto per spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte in cella, è stato condotto in tribunale per il processo direttissimo.