Bloccato uno spacciatore di metanfetamina, carabiniere ferito

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale avvenuto nei pressi del Parco Novi Sad, hanno fermato il giovane che è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di metanfetamina.

Nel disperato tenativo di sottrarsi al controllo, il ragazzo ha ripetutamente spintonato i militari operanti, i quali per contenerlo hanno dovuto fare ricorso allo spray urticante che hanno in dotazione. Nella circostanza, un Carabiniere è stato lievemente ferito e costretto a ricorrere alle cure mediche.

L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo nel corso della mattinata di domani: davanti al giugice dovrà rispondere sia del possesso della droga che di resistenza a pubblico ufficiale.