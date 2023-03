Droga e resistenza, un arresto ed una denuncia al parco XXII Aprile

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Modena, nell’ambito dei servizi pianificati dal Comando Provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini nelle piazze ed aree verdi del Capoluogo, maggiormente esposte a reati di strada e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una serie di controlli nel centro cittadino ed in particolare nel Parco XXII Aprile.

urante i controlli all’interno del predetto Parco, un equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato un 26enne, che si è opposto al controllo, facendo resistenza e cercando di divincolarsi dai militari. Il giovane, dopo le operazioni di identificazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per minaccia e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Successivamente è stato fermato un 33enne, che all’esito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 86 grammi di hashish, poco più di 3 grammi di cocaina e la somma di 1050 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Modena, per analoghi reati attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.