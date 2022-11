Pusher arrestato in zona Tempio: aveva con sè crack, cocaina e hashish

Nel corso della notte appena trascorsa i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato un uomo di 55 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo si trovava a piedi in zona Tempio quando è stato fermato dai militari per un controllo. Gli uomini dell'Arma hanno trovato in suo possesso diverse sostanze: 6 involucri in cellophane contenti crack, 4 cocaina e 2 hashish.

Arrestato, sarà giudicato con rito direttissimo nel corso della mattinata di oggi.