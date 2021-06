Sorpreso con 15 dosi di cocaina in tasca, 22enne in manette

Nella prima serata di lunedì scorso, 7 giugno, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena e gli Agenti del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena, nel corso dei controlli periodici congiunti predisposti in ambito cittadino, hanno notato il movimento sospetto di un giovane straniero all’esterno di un locale pubblico nella zona nord della città.

Sottoposto a controllo, il ragazzo, un 22enne marocchino già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e oltre 200 euro nelle tasche. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Presso il suo domicilio è stato rinvenuto un bilancino di precisione con il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e denaro contante per oltre 8.000 euro. Il giovane è stato portato presso il carcere di Sant'Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.