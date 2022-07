Pusher di cocaina inseguito e bloccato in zona Tempio

La scorsa notte la Squadra Volante della Polizia ha messo a segno un arresto in zona Tempio. E' accaduto intorno alle ore 3, quando una pattuglia stava transitando per il normale servizio di controllo in piazzale Natale Bruni: un giovane straniero si è dato alla fuga di corsa non appena ha notato l'auto bianca e blu: i poliziotti si sono messi all'inseguimento e a poca distanza sono riusciti a bloccare il ragazzo.

Una rapida perquisizione ha fatto emergere chiaramente il motivo della frettolosa fuga: il 22enne di origine africana aveva con sì 20 dosi di cocaina pronte per essere spacciate.

Il ragazzo, con precedenti giudiziari e di polizia, è stato quindi tratto in arresto per detenzione di stupefacenti e dopo qualche ora in Questura è stato portato in Tribunale per il processo direttissimo.