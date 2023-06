Spaccio a Modena Est, inseguito e fermato un pusher clandestino

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21.15, una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, nel transitare all’altezza del parco dei Fiori Recisi di via Indipendenza ha notato due persone che confabulavano sotto un gazebo. Alla vista della Polizia, i due uomini sono immediatamente fuggiti, il primo in sella ad una bici in direzione di via Divisione Acqui, mentre l’altro appiedato in direzione di via Toscanini.

Gli agenti si sono immediatamente messi al loro inseguimento, riuscendo a bloccare l’uomo a bordo della bici sulla ciclabile di via Divisone Acqui, mentre l’altro è riuscito a perdere le proprie tracce.

Il 43enne, durante la fuga, si è disfatto in un primo momento di un pacchetto di sigarette con all’interno 6 involucri in cellophane contenenti della sostanza stupefacente risultata essere cocaina, del peso di 3,68 grammi e successivamente di un involucro di forma sferica con all’interno altri 15 grammi della stessa sostanza.

Lo straniero è quindi stato tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione mentre sono in corso accertamenti per risalire al complice.