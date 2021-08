Nonantola, un arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti

Nel corso della nottat fra giovedì e venerdì scorsi, a Nonantola, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 23enne nigeriano in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino nigeriano. Sorpreso mentre cedeva una dose di stupefacente, è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di cocaina e un grammo di hashish, nonché della somma contante di 350 euro verosimile provento della precedente attività di spaccio.