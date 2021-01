Sorpreso in auto con la cocaina, arrestato un 44enne

Ieri intorno alle 18.30, durante un servizio specifico, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno tratto in arresto un italiano di 44anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina: quantità sufficiente a fare scattare le manette. Oggi sarà processato per direttissima.

Anche i colleghi dell'Arma di Sassuolo hanno sequestrato alcuni grammi di droga durante un controllo serale. Nella circostanza sono stati segnalati alla prefettura come assuntori - e multati per le norme anti-covid - due ventenni controllati in via Statale e trovati in possesso di 41 grammi di marijuana e 1 dose di hashish.