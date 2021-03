Al parco Novi Sad ancora un arresto per droga da parte dei Carabinieri

Aveva con sè una dose per ciascuna sostanza: eroina, cocaina e hashish. Era già noto alle forze dell'ordine

Lunedì, nel corso del pomeriggio, i carabinieri hanno tratto in arresto l'ennesimo spacciatore nell'area del Parco Novi Sad, dove nelle ultime settimane si è di nuovo focalizzata l'attenzione delle forze dell'ordine e dove gli arresti s sono susseguiti a ritmo serrat. In questo caso a finire nella rete del controllo dell'Arma è stato un cittadino tunisino di 21 anni, sempre sulla scia dei suoi connazionali già fermati in passato.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, una di eroina e una di hashish. Portato in cella, è stato poi processato per direttissima.