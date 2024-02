Spaccio di hashish, 18enne accerchiato e arrestato al parco Novi Sad

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri mattina intorno alle 10.40 gli agenti della Volante hanno effettuato un sopralluogo al parco Novi Sad e nelle zone limitrofe, come di routine. Durante il pattugliamento i poliziotti hanno notato un giovanissimo straniero che si aggirava con fare sospetto e che incontrava diverse persone intrattenendosi per qualche istante con loro. Un comportamento "da manuale" per quanto riguarda lo spaccio di droga che come ben sappiano è frequente in zona.

Richiesto l’ausilio di altre Volanti sul territorio al fine di bloccargli le possibili via di fuga, gli agenti hanno raggiunto il ragazzo all’intersezione tra viale Monte Kosica e viale della Cittadella mentre stava lasciando il parco in direzione della Stazione delle autocorriere. Nonostante un tentativo di fuga, dal quale ha desistito subito trovandosi accerchiato, è stato fermato e trovato in possesso di hashish per un peso complessivo di 26,02 grammi.

Da accertamenti, il giovane è risultato un 18enne di nazionalità tunisina irregolare sul territorio nazionale. E' stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e anche denunciato in stato di libertà per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma.