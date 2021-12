Un etto di cocaina in tasca, 19enne arrestato al Novi Sad

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modena nelle zone maggiormente “calde” della città, tra cui ovviamente l'area del parco Novi Sad e della vicina autostazione. Ieri sera una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 19enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, sottoposto a controllo per il suo fare sospetto e risultato sprovvisto di documenti di identità, è stato accompagnato in caserma. Perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, non suddivisa in dosi, occultata nei pantaloni.

Per tale ragione è stato arrestato e portato presso il carcere di Modena in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria sulla sua sorte.