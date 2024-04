Spaccio in zona parco Ferrari, in manette dopo una vendita due giovani tunisini

Le segnalazioni circa lo spaccio di droga da parte dei residenti in diverse aree della città si susseguono costantemente e vengono sempre monitorate dalle forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata la volta dell'area del Parco Ferrari, dove i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena sono stati impegnati in uno specifico servizio antidroga

L'attenzione dei militari si è focalizzata su due giovani stranieri seduti in una panchina defilata e circondata da siepi, che ad un certo punto sono stati avvicinati da un uomo arrivato in auto. Dopo un breve conciliabolo, seguito da un veloce quanto sospetto movimento con le mani da ambo le parti, l’uomo è tornato a bordo dell'auto per poi allontanarsi velocemente. Fermato poco dopo, dall'Arma, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina che ha ammesso di aver acquistato qualche istante prima, come chiaramente prevedibile.

Ala luce di questo elemento i militari sono interventui raggiungendo i due stranieri sulla pnchina e sottoponendoli a perquisizione, nel corso della quale sono trovati in possesso di 18 dosi di cocaina e 3 di hashish, per un peso complessivo di circa 25 grammi di stupefacente, e di 700 euro in contanti, frutto dell’illecita attività.

I due indagati, cittadini tunisini di 19 e 31 anni, sono stati così arrestati in flagranza di reato per il concorso nella detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente della dose di cocaina è stato segnalato al Prefetto quale assuntore di droghe, con avvio delle procedure intese a verificare la sussistenza dei requisiti per il possesso della patente di guida.

Questa mattina i due arrestati compariranno davanti il Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.