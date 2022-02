Spaccio di crack al parco Pertini, arrestato un 29enne

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Radiomobile di Modena hanno tratto in arresto un 29enne per spaccio di sostanze stupefacenti in uno dei punti critici del mercato locale della droga. Il giovane è stato notato a piedi nel Parco Sandro Pertini, mentre si avvicinava ad un’altra persona cedendogli un pacchetto e riscuotendo del denaro. In quel momento i Carabinieri sono intervenuti accerchiando e bloccando le due persone, così impedendogli ogni via di fuga.

La perquisizione ha permesso recuperare le due dosi appena vendute e di sequestrare, nella tasca del giaccone del presunto spacciatore, ulteriori 44 dosi di crack. Nel corso della perquisizione è stata recuperata anche la somma di 675 euro in banconote di vario taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dolo la notte in cella, questa mattina il 29enneè stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

Nelle ultime settimane gli arresti e le denunce per spaccio di droga sono tornate ad essera una costante. Anche al parco Pertini si sono sudsseguiti interventi delle forze dell'ordine, in quella che è da anni una "piazza" di spaccio fra le più attive insieme al parco Novi Sad e al XXII Aprile.