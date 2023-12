Ancora uno spacciatore di hashish in manette al parco Pertini

Nuovo arresto al Parco Pertini di Modena. La scorsa notte i Carabinieri del Radiomobile stavano effettuando uno dei consueti servizi di controllo del territorio quando hanno notato una persona che si aggirava a piedi nel parco. L’uomo, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga e i militari si sono messi al suo inseguimento.

Poco dopo i Carabinieri lo hanno raggiunto, ma il 30enne ha opposto attiva resistenza alle operazioni di controllo e identificazione. I militari sono riusciti in breve a bloccarlo e a trasportarlo in caserma per le operazioni di identificazione.

Durante la corsa il fuggitivo aveva gettato un involucro dietro un cespuglio: una volta recuperato, il pacchettino è risultato contenere circa 70 grammi di hashish.

Il 30enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con il rito direttissimo.