Droga al parco Pertini, 32enne in manette per spaccio di marijuana

Dopo una "tregua" concessa dai mesi più difficili della pandemia, anche il parco Pertini di Modena torna ad essete teatro di arresti per spaccio di droga. Come accaduto qualche giorni fa, anche nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante, impiegato nell’attività di controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un uomo di 32 anni, per spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti in servizio di pattugliamento in zona centro, nell’effettuare un controllo all’interno del parco hanno notato due giovani seduti su una panchina che, alla vista della Volante, si allontanavano in direzioni opposte dandosi alla fuga. Uno dei due durante il tentativo di eludere il controllo ha gettato a terra un involucro, che conteneva 18 dosi di marijuana, per un peso di circa 31 grammi.

Bloccato e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di alcune banconote di piccolo taglio e di un telefono cellulare. Nella perquisizione estesa ad un locale seminterrato in uso al 32enne sempre in zona centro, gli agenti hanno trovato una busta contenente delle infiorescenze di Marijuana per un peso di 23 grammi, nascosta sotto il materasso, oltre a materiale di confezionamento e ad un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

Alla scarcerazione, l’Ufficio Immigrazione valuterà la posizione di soggiorno, per la conseguente adozione dei provvedimenti del caso.