Ancora un arresto per droga al parco XXII Aprile. Una denuncia anche in via Nicoli

Ieri Carabinieri hanno tratto in arresto un 28enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo delle zone verdi del parco XXII Aprile, i militari sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto del giovane africano che, in sella ad una bicicletta elettrica, alla vista dei militari ha invertito il proprio senso di marcia cercando di scappare.

Raggiunto e fermato, lo straniero è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 18 dosi di crack e denaro contante per circa 45 euro. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Processato questa mattina con rito direttissimo, il giovane è stato sottoposto dal Giudice alla misura del divieto di dimora in provincia di Modena.

L'arresto si inserisce nella cornice dell'attività di ieri dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, che hanno eseguito una serie di controlli nelle zone del Parco XXII aprile e aree limitrofe, nonché nel parco Nicoli, ritenute più esposte a fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio nel parco di via Nicoli i militari hanno proceduto al controllo di un giovane 19enne dall’atteggiamento sospetto, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11 dosi di “hashish”. E’ stato pertanto denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.