Spaccio di crack al parco XXII Aprile, quinto arresto in tre settimane

Anche nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito ulteriori controlli ed ispezioni nelle zone del parco XXII Aprile e nelle aree limitrofe, ritenute più esposte a fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti.

Come facilmente prevedibile, i militari hanno notato un giovane nigeriano confabulare con un uomo per poi allontanarsi., in quella che sembrava la classica cessione di stupefacente. I carabinieri sono così immediatamente intervenuti fermando i due: lo spacciatore 27enne aveva con sè la somma contante di 15 euro, mentre l’acquirente 37enne aveva la dose di crack appena ceduta.

Lo stupefacente è il danaro sono stati sequestrati, il 37enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, mentre il 27enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.