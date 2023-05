Parco delle Rimembranze, denunciato uno spacciatore di crack

el corso della notte, alle ore 2.45, una Volante in servizio di controllo del territorio in zona centro, nel transitare in viale delle Rimembranze ha notato un uomo che si nascondeva dietro una siepe, come per eludere un controllo.

Una volta che gli agenti gli si sono avvicinati, ha tentato invano di scappare, gettando a terra un involucro, prontamente recuperato dagli operatori e contenente 3,5 grammi di crack. Rinvenute nel portafoglio banconote di vario taglio per un totale di oltre 600 euro.

Lo straniero 47enne è quindi stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei confronti dell’indagato, residente in provincia di Reggio Emilia, il Questore di Modena ha altresì emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Modena per la durata di 3 anni.