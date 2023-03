Spaccio di hashish, pusher fermato accanto al centro commerciale La Rotonda

Nelle ultime settimane, anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti relative a presunte cessioni di sostanze stupefacenti, è stato intensificato in orario serale il controllo del territorio da parte delle Volanti in zona Buon Pastore/Morane, con più frequenti giri di osservazione e monitoraggio dell’area.

Grazie a questa attività, intorno alle ore 20.40 di ieri, gli agenti si sono avveduti della presenza di un uomo sospetto. Il giovane a piedi proveniva da via Terranova e stava svoltano in via Casalegno, quando alla vista della Polizia ha repentinamente cambiato senso di marcia, dirigendosi verso via Piersanti Mattarella, come per eludere un eventuale controllo.

Una volta raggiunto dagli operatori, il 23enne ha lanciato in un cespuglio un bilancino di precisione, ancora sporco di stupefacente, e due panetti di hashish per un peso complessivo di 162,15 grammi, come accertato successivamente da prova narcotest. In uno zaino nella sua disponibilità è stata rinvenuta una ulteriore dose e la somma in contanti di 160 euro.

Il ragazzo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è quindi stato tratto in arresto per spaccio e anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri.