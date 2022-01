Spaccio in zona San Cataldo, 18enne arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 18enne per spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato controllato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile nella zona di San Cataldo ed è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish, un coltello a serramanico e di 50 euro in contanti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Arrestato sul posto, sarà giudicato nel corso della giornata odierna con processo direttissimo.