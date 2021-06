Spaccio accanto al parco di via Tassi, fermato un altro pusher

Continua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale di Sassuolo, nei luoghi frequentati da famiglie e giovani.

Nel pomeriggio di martedì primo giugno, in prossimità del parco Tassi, il nucleo di Polizia Giudiziaria in forza al comando di Polizia Locale, accertata una cessione di sostanza stupefacente, è riuscito a fermare uno spacciatore, F. N. italiano di 24 anni, trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di 235 euro in contanti oltre che di un telefono cellulare utilizzato per contattare l’acquirente.