Sassuolo, arrestato spacciatore con 60 grammi di hashish

Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato di Sassuolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato notato dagli agenti mentre si trovava in piazzale della Stazione per Modena, in atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi frettolosamente, ma è stato bloccato e identificato.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno recuperato un involucro contenente oltre 60 grammi di hashish che il pusher aveva tentato di gettare a terra.

L'uomo è stato arrestato e, questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto. L'Ufficio Immigrazione ha inoltre avviato le pratiche per la sua espulsione dal territorio nazionale.