Sassuolo, pusher in manette al parco Vistarino. Sequestrati hashish e marijuana

L'arresto di uno spacciatore ed il sequestro di sostanza stupefacente in parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio: è questo il bilancio di un’operazione svolta dalla Polizia Locale di Sassuolo nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio, con l’ausilio del cane antidroga Hector.

In manette è finito un cittadino del Gambia, B. L. di anni 27, regolare sul territorio nazionale. L’uomo era stato visto più volte all'interno del parco Vistarino, mentre si intratteneva con varie persone. È stato quindi fermato e sottoposto a perquisizione personale e dell'abitazione, con conseguente sequestro di 130 grammi di hashish, 95 di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, 1900 euro, due bilancini di precisione e cinque telefoni cellulari oltre che a tutto l'occorrente per il confezionamento.

Tratto in arresto, è stato processato con rito direttissimo. Il Giudice convalidando l'arresto, ha imposto la misura cautelare dell'obbligo di firma presso la Polizia Locale di Sassuolo in attesa del successivo processo.

“Un’operazione importante di cui ringrazio il Comandante Rossana Prandi e tutti gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo - ha commentato il sindaco sassolese Gian Francesco Menani - Lo spaccio è uno dei reati più disgustosi perché mira ad arricchirsi rovinando per sempre la vita delle persone, soprattutto dei più giovani. L’attività di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo ha tra i principali obiettivi proprio il contrasto a questo reato ed è per questo che l’arrivo di Hector, che abbiamo fortemente voluto, è determinante.”