Pregiudicato inseguito e bloccato in centro a Sassuolo, ferito un carabiniere

Questa mattina, poco dopo l'una, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno inseguito una persona nelle vie del centro cittadino, dopo che qusta si era allontanata di corsa alla vista della pattuglia.

I militari hanno raggiunto l'uomo e hanno ingaggiato con lui una colluttazione a seguito della quale lo straniero è stato bloccato e poi tratto in arresto. Si tratta di un 43enne già noto alle forze dell'ordine e ritenuto pericoloso per i suoi trascorsi.

Nel corso della perquisizione è stata recuperata una dose di cocaina, motivo per il quale – anche a seguito di altri riscontri – l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’autista dell’equipaggio dell’Arma, nelle fasi concitate dell’attività, ha riportato lesioni per diversi giorni di prognosi. Il 43enne è stato poi rimesso in libertà in attesa dell'udienza del processo che lo vedrà imputato per resistenza.