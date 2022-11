Cocaina nel borsello, giovane in manette nel centro di Soliera

Ennesimo arresto per spaccio nel modenese. Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, insieme ai militari della Stazione di Campogalliano, hanno tratto in arresto un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sottoposto a un normale controllo di polizia mentre era a piedi nel centro abitato di Soliera: qui è stato sorpreso in possesso di 26 grammi di cocaina, celata all’interno di un borsellino.

Il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.