Spaccio in via Berengario, arrestato un pusher 19enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella tarda serata di ieri hanno tratto in arresto un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto in via Berengario, accanto al parco Novi Sad.

Il giovane alla vista dei militari è salito rapidamente sulla sua bicicletta cercando di allontanarsi. Visto il suo atteggiamento sospetto, è stato raggiunto e controllato, nonostante la resistenza opposta. Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati 30 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e un bilancino di precisione.

Dppo una notte in cella di sicurezza, il ragazzo è ststai processato per direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto ,disponendo l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.