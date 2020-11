Spaccio di crack, un arresto in zona San Faustino

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Radiomobile di Modena sono riusciti ad arrestare in flagranza uno spacciatore. Il 21enne di nazionalità nigeriana è stato sorpreso nei pressi di via Guicciardini mentre vendeva una dose di crack ad un giovane modenese.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di 55 in banconote di piccolo taglio, provento di precedente attività di spaccio. L'arrestato è stato processato per direttissima nel corso della mattinata di oggi.