Getta a terra la droga e fugge, ma finisce in manette

Ieri gli agenti della Volante, in servizio di pattugliamento in centro città, nel transitare in viale Storchi hanno notato un giovane, che alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga nel chiaro intento di eludere un eventuale controllo. Inseguito dagli operatori, è stato definitivamente bloccato in piazza Cittadella.

Durante la corsa si è disfatto, lanciandoli a terra, di alcuni involucri in cellophane, risultati contenere hashish, come accertato da prova narcotest successiva. A seguito di perquisizione, sono state rinvenute ulteriori dosi di hashish, pronte per essere cedute. Complessivamente sono stati sequestrati a carico del 19enne straniero 40,7 grammi di stupefacente.

La posizione sul territorio nazionale del giovane, che risulta titolare di un permesso di soggiorno scaduto, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.