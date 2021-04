Via Emilia Ovest, la Polizia blocca due spacciatori arrivati da Reggio Emilia

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due uomini, un italiano ed un nigeriano, rispettivamente di 18 e 49 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio di ieri, nel transitare in via Emilia ovest, la Squadra Volante ha notato un’autovettura guidata da un uomo di colore, con un giovane seduto sul sedile posteriore; alla vista della Polizia l’autista ha accelerato l’andatura, come per eludere un eventuale controllo, quindi ha iniziato a zigzagare per impedire alla Volante di superarlo, rischiando anche di urtare uno scooter.

Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo e a procedere ad un controllo delle due persone a bordo. I due, entrambi residenti a Reggio Emilia, avevano fornito versioni differenti circa la loro presenza a Modena e nell'abitacolo dell'auto si percepiva un chiaro odore di sostanza stupefacende. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarli in Questura per accertamenti più approfonditi.

Il giovane italiano, un 18enne incensurato, è stato trovato in possesso di 171,76 grammi di hashish, nascosti negli slip e suddivisi in due involucri termosaldati. Il cittadino nigeriano risulta avere a proprio carico precedenti penali e di polizia. Trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, i due saranno processati con rito direttissimo.