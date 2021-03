Castelfranco, in poche ore due arresti per spaccio

Nella notte fra venerdì e sabato a Castelfranco Emilia i militari della Tenenza, nel corso di un servizio per gustativo finalizzato alla prevenzione e contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato e tratto in arresto un cittadino nordafricano 41enne, trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti. In particolare l’uomo aveva con sè due dosi di cocaina e due dosi di hashish, pronte per essere spacciate, delle quali ha invano tentato di disfarsi alla vista dei carabinieri

Lo straniero era in possesso anche 140 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 41enne è stato quindi portato in cella in attesa del processo direttissimo.

Nel giro di poche ore, nel pomeriggio seguente, un altro spacciatore si è aggiunto alle celle della Tenenza di Castelfranco. Gli uomini dell'Arma hanno infatti controllato e poi arrestato un uomo trovato in possesso di 10 grammi di hashish. La perquisizione estesa all’abitazione haa permesso di rinvenire ulteriori 100 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale di confezionamento.