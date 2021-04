Spaccio, altri due pusher senza fissa dimora in manette al Parco Ferrari

Altro importante servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti al Parco Ferrari sferrato dai Carabinieri questo fine settimana. I carabinieri della stazione di Modena principale e Modena San Damaso, l’altro ieri poco prima delle 22, nel corso di un ennesimo servizio volto alla prevenzione e contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, due cittadini tunisini rispettivamente di 28 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora.

I due, al momento del controllo, sono stati trovati in possesso di circa 15 g di cocaina divisa in 16 dosi, oltre a 250 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio. I due sono stati tratti in arresto e condotti alla direttissima sabato mattina: per entrambi il giudice ha disposto il divieto di dimora nella nostra provincia.