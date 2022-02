Spaccio di cocaina, due arresti a Sassuolo

Ventidue grammi di cocaina sequestrati insieme alla somma di 860 euro in contanti, oltre a due arresti in flagranza. È questo il bilancio dell’operazione portata a termine, mercoledì 2 febbraio, dagli agenti della Polizia Locale di Sassuolo che, al termine di una attività d'indagine, hanno tratto in arresto in prossimità del centro cittadino due uomini di origine nordafricana.

L'auto su cui i due viaggiavano è stata monitorata e fermata dagli agenti che, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 22 grammi di cocaina, 860 euro in contanti, un bilancino di precisione oltre ai telefoni cellulari in possesso dei due uomini che si trovavano a bordo.

Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, su disposizione del magistrato di turno, si è tenuto il processo con rito direttissimo in occasione del quale il Giudice ha applicato agli arrestati la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di firm nei rispettivi comuni di residenza.