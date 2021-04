Gruppo di spacciatori attivo nel parco di via Nicoli, due arresti

La Polizia di Stato di Modena, il 7 aprile scorso, ha tratto in arresto due giovani, di 22 e 29 anni di nazionalità albanese, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Grazie anche a diverse segnalazioni di cittadini relative a movimenti sospetti nei pressi del parco di via Nicoli, la Squadra Mobile ha individuato un gruppo di ragazzi dediti all’attività di spaccio. Nel corso di un servizio gli agenti hanno assistito in diretta alla cessione di una dose di cocaina ad un acquirente da parte di uno dei ragazzi, ancora da identificare in quanto datosi alla fuga, che a sua volta aveva ricevuto la sostanza da un altro giovane.

I poliziotti intervenuti tempestivamente sono riusciti a bloccare due componenti del gruppo: un 22enne, che è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e di 350 euro e un 29enne, a carico del quale sono stati sequestrati 1700 euro in contanti, un pezzo di cocaina da 20 grammi, 17 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga, il tutto rinvenuto presso la sua abitazione.

I due giovani, entrambi di nazionalità albanese, incensurati e regolari sul territorio italiano, come disposto dal Magistrato di turno, sono stati portati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo l'udienza di convalida, sono stati confinati ai domiciliari.