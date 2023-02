Spaccio di cocaina in zona Autostazione, ennesimo arresto dei Carabinieri

Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Modena nei servizi di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, come pianificato dal Comando Provinciale. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno dei servizi di controllo nella zona della stazione delle Autocorriere, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato e fermato una persona sospetta, in una strada laterale poco distante dal terminal.

Nel corso del controllo il 26enne è stato trovato in possesso 17 dosi di cocaina e denaro contante per 245 euro. Il giovane è quindi stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.