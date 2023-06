Blitz nell'appartamento di un 22enne, sequestrati 160 grammi di droga

Nella mattinata di martedì, 13 giugno, gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito l'abitazione di un 22enne residente in città. Una operazione che si innesta nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, che vede le forze dell'ordine da un lato impegnate nel bloccare chi viene sorpreso in strada a vendere sostanze, dall'altro tentare di ricostruire la filiera del narcotraffico, risalendo per quanto possibile alle fonti di approvvigionamento locali.

Il giovane, di nazionalità italiana, è stato tratto in arresto dopo il blitz della Polizia, dal momento che la perquisizione d'iniziativa presso la sua abitazione ha permesso di scoprire 103 dosi di cocaina per un peso complessivo di grammi 60 e un panetto di hashish di grammi 100 oltre, alla somma di 1000 euro in contanti.

L'ìndagato è stato portato in carcere al Sant'Anna in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.