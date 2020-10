Spaccio al parco, 28enne tratto in arresto a Castelfranco

Ieri pomeriggio i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia, nel corso di un servizio esterno in un parco pubblico, hanno individuato una persona il cui atteggiamento sospetto e le circostanze facevano presumere un'attività di spaccio di droga. Osservato di nascosto per un certo periodo, il govane è poi stato bloccato ed identificato in un cittadino marocchino di 28 anni, domiciliato in zona e già noto per precedenti di polizia.

Effettivamente lo straniero è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, che, alla vista dei militari, ha tentato invano di nascondere dietro una aiuola del parco. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Castelfranco in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Anche i Carabinieri di San Prospero, qualche ora prima hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 20enne del luogo, trovato in possesso di 6 grammi di hashish e 5 di marijuana. Anche per lui l’accusa è quella di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti.