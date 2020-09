Cocaina in auto e casa, clandestino in manette per spaccio

Ieri i carabinieri della compagnia di Sassuolo e della stazione di Castelnuovo Rangone hanno svolto un controllo stradale nel quale è incappato anche un giovane marocchino. Il 29enne viaggiava a bordo di una Mercedes, a bordo della quale sono state trovate 21 dosi di cocaina. Il giovane, irregolare e senza fissa dimora, aveva con sè anche una dose di hashish e 350 euro in contanti, che sono stati sequestrati perchè ritenuti provento di attività di spaccio.

I militari si sono quindi portati presso l’ultimo domicilio conosciuto del nordafricano, scoprendo che nell'appartamento si trovava altra cocaina e materiali utili al confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato e trattenuto in cella in attesa di essere portato davanti al giudice per il processo direttissimo.