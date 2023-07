In auto con hashish e bilancino, arrestato un 29enne a Castelvetro

Nel primo pomeriggio di ieri, 10 luglio, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena, nel corso di un servizio perlustrativo hanno individuato e fermato un 29enne, alla guida della propria autovettura, mentre transitava nel centro cittadino.

Il giovane, all’esito della perquisizione personale, è risultato in possesso di 37 grammi di hashish, celati all’interno di alcuni sacchetti in plastica e di un bilancino di precisione. Quest’ultimo strumento e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati e il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.