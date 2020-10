Spaccio in zona Cialdini, ventenne in manette

Continuano i servizi di controllo dell’Arma dei Carabinieri finalizzati al contrasto della spaccio di sostanze stupefacenti in città e in altre zone "calde" della provincia. Nella tarda mattinata di ieri i militari della sezione operativa della Compagnia di Modena hanno effettuatoun altro arresto in flagranza, nella zona del cavalcavia Cialdini.

A finire in manette è stato un cittadino tunisino ventenne, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un 23ennemodenese, che è stato segnalato alla locale Prefettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allo straniero, oltre alla dose di cocaina recuperata, è stata sequestrata la somma di 700 euro, ritenuta proventi di attività di spaccio condotta nelle ultime ore.