Spaccio in zona Cialdini, un terzo giovanissimo finisce in cella

Negli ultimi cinque giorni sono finiti in manette tre giovani spacciatori, tutti bloccati dai Carabinieri nello stesso punto: la base del Cavalcavia Cialdini nei pressi degli uffici comunali di via Santi. In tutti e tre i casi si è trattato di giovanissimi di origine tunisina, senza fissa dimora e noti per altri precedenti.

L'ultimo in ordine di tempo è stato un 18enne, individuato ieri pomeriggio dai militari che erano ancora una volta appostati nella zona. Il ragazzo ha ceduto cocaina a due giovani di Carpi, a loro volta fermati per poi essere segnalati alla Prefettura.

Nel complesso sono stati sequestrati 5 grammi di droga e 310 euro in contanti.