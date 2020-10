Ancora un arresto al Cialdini, quarto pusher in manette in sei giorni

Arrestato uno spacciatore "se ne fa" un altro. Il mercato della droga è noto per una capacità eccezionale di rimpiazzare i propri operatori in tempi rapidissimi per rispondere alla domanda, sempre troppo alta, dei consumatori. Lo testimonia da sempre lo spaccio nella città di Modena e ancora meglio quanto sta accadendo da una settimana a questa parte della zona del cavalcavia Cialdini.

Negli ultimi 6 giorni sono stati messi a segno quattro arresti, uno al dì nelle scorse tre giornate. Nonostante l'attività intensa e attenta dell?Arma dei Carabinieri, dunque, ogni giorno qualche pusher tornava nello stesso posto per "sostituire i colleghi" finiti in manette.

Anche ieri nel primo pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, anche a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini nel territorio compreso tra via Storchi e via Costa, hanno tratto in arresto un soggetto di 35enne tunisino. Dopo aver monitorato una cessione di stupefacente che il giovane aveva fatto nei confronti di una ragazza modenese, i militari sono intervenuti bloccandoli entrambi.

Il nordafricano è stato trovato in possesso di 25 € in banconote di piccolo taglio - verosimile provento di pregressa attività di spaccio – nonché di complessivi 10 grammi di cocaina, parte delle quale già divisa in dosi.

Lo spacciatore è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima nel corso della mattinata odierna così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente della sostanza sarà segnalata alla Prefettura di Modena.